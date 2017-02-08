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Общество

На предприятиях в Приморье долги по зарплатам превышают 780 млн рублей

Cитуация на ОАО «Радиоприбор» до сих пор остается напряженной
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Вмешательство прокуратуры позволило за 2016 год погасить долги по зарплате на предприятиях Приморья на сумму около 600 миллионов рублей, однако общий долг пока превышает 780 миллионов рублей.

«Более половины этой суммы приходится на АО "Радиоприбор". Судьба этого предприятия решается на уровне федеральной власти, однако его проблемы по-прежнему нуждаются в постоянном внимании прокуратуры», — добавил прокурор.

«Радиоприбор» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.

Напомним, сложная финансовая ситуация на заводе возникла в конце 2014 года, сейчас проводится процедура банкротства, введено внешнее управление. Сотрудники завода «Радиоприбор» потребовали в форме митинга выплаты зарплаты за полгода и сохранить рабочие места. Участники акции протеста заявили, что не видели денег больше полугода, верили обещаниям начальства и выполнили государственный оборонный заказ полностью. Они просили президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию и не дать обанкротить предприятие.

Ранее РИА VladNews сообщало, что экс-директору завода предъявлено обвинение по статьям о невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере. По данным следствия, речь шла о 81 миллионе рублей. Кроме того, было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. В Следственном комитете считают, что руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму не менее 365 миллионов рублей.

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