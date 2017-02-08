Тема лекции для садоводов, запланированная на 10 февраля, изменена

Садоводам расскажут о калине и рябине

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Запланированная на предстоящую пятницу, 10 февраля, лекция в школе садоводов и огородников Владивостока, изменила свою тематику, - об этом сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

"По решению Союза садоводов на предстоящем занятии в школе садоводов и огородников будет рассказано не о персиковых деревьях, а о калине и рябине, сортах и агротехнике их выращивания", - пояснила Надежда Сорока, заместитель начальника отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока.

Лекцию о калине и рябине, сортах, агротехнике выращивания и защите от вредителей расскажет учёный агроном Анатолий Шагиахметов.

Занятие традиционно пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал).

Начало в 14 часов. Вход свободный.