Люди надолго запоминают хороший секс, - ученые

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Воспоминание могут нахлынуть неожиданно
Фото: blogs.privet.ru Фото: blogs.privet.ru
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что человек долго помнит о половых актах, так как за это в мозге отвечают определенные нейроны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

По словам специалистов, человек досконально помнит приятные моменты, которые происходят в его жизни даже спустя много лет после этого. Эксперты решили сравнить клетки мозга женского и мужского организмов.

Специалисты провели исследование на червях. Результат показал, что нейроны, которые отвечают за воспоминание об удовольствие, находятся в головном мозге мужской особи червя.

Как отмечают ученые, женщины чаще помнят о своих половых партнерах и те ощущения, которые они им подарили. Однако у мужчин это происходит реже. Как оказалось, воспоминание могут нахлынуть даже при созерцании какого-либо предмета, который ассоциируется у человека с партнером.

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