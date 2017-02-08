Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой

Женщина получила удары кулаками

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Пациент краевой клинической психиатрической больницы не наносил женщине колото-резанные раны, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранее агентство сообщало о нападении пациента на сотрудника больницы. Как удалось выяснить позже, факт нападения действительно был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов. Главврач владивостокской психбольницы рассказал корреспонденту РИА VladNews, что никаких порезов бритвой на лице 35-летней женщины нет. По неизвестным пока причинам психическое состояние одного из пациентов изменилось, и он напал на врача.

"Безусловно, она защищалась, отбивалась, может быть лицо и поцарапано, но это от ногтей. У пациента психиатрической клиники попросту не может находиться в распоряжении травмоопасный колюще-режущий предмет. Пациент нанес пострадавшей несколько ударов по лицу. Сейчас больная находится в нейрохирургическом отделении ВКБ № 2, где ей оказана необходимая помощь", - рассказал главврач.

Напомним, по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.