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Во Владивостоке произошел всплеск нарушений ПДД

Зарегистрировано в 1,5 раза больше нарушений, чем обычно
Фото: E1 Фото: E1
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие сутки зарегистрировано 454 нарушения Правил дорожного движения, что в 1,5 раза больше, чем обычно (как правило, этот суточный показатель держится на уровне чуть меньше 300 нарушений за сутки), сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, во вторник в приморской столице проходила профилактическая операция "Пешеход".

В 45 случаях нарушения ПДД привели к столкновениям автотранспорта (27 учетных, 14 - с составлением европротоколов). ПО счастливой случайности, люди в авариях во вторник не пострадали.

Инспекторы ДПС поставили протоколы в отношении любителей пьяной езды (6), местных "шумахеров" (15), водителей авто с тонированными стеклами (8), выехавших на встречку (2), родителей, не пристегнувших своих детей как положено (3).

По нарушениям правил парковки составлено 17 протоколов. На СВЗТ доставлен один автомобиль.

На нарушениях ПДД "за руку" поймали 27 водителей автобусов и 15 таксистов.

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