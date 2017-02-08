В Приморье собирается приехать масштабная проверка из МВД России

«Дело Шамратова» может закончиться такими же кадровыми «чистками», как в свое время «дело Ипатова»?

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В Приморский край вот-вот может приехать правоохранительный «десант» из МВД России, который на месте будет изучать «кадровый вопрос», сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Золотой Мост».

Формально – причиной приезда станет ситуация, связанная с обысками в Следственном управлении УМВД по Приморскому краю. Грозит эта проверка масштабным «звездопадом» с полицейского приморского небосклона. По масштабам кадровых последствий это может быть сравнимо со знаменитым «делом Ипатова», которое в 1995 году прогремело на всю страну.

Напомним, что в 1995 году начальника УВД Приморского края полковника милиции Владимира Ипатова вместе с группой подчиненных обвинили в фабрикации дела о взятке тогдашнему мэру Владивостока Виктору Черепкову. Владимир Ипатов, который прошел долгий путь — с 1966 по 1995 год к генеральском званию (с должности госавтоинспектора отдела милиции Октябрьского района Приморского края до начальника УВД Приморского края), но генералом так и не стал, поскольку был уволен с руководящей должности немного ранее. На смену Ипатову пришлось везти в Приморье нового начальника – Александра Васильева, аж из ЕАО.

Тогда дело закончилось не только досрочным прекращением полномочий Владимира Ипатова, но и увольнением почти всего руководящего состава краевой милиции. Буквально за месяц были смещены на нижестоящие должности (или ушли добровольно на пенсию) со своих постов почти все основные «кураторы направлений» — от СКМ (службы криминальной милиции) до УБОП (управление по борьбе с оргпреступностью). Последнее в Приморье замыкалось на хабаровское руководство, на даже это не помогло…

Теперь имеется вероятность повторение сценария кадровых «решений» по уже когда-то апробированному «ипатовскому» сценарию образца 1995 года – большинство тех, кто перестал нравиться, после мощной комиссионной проверки или «заболеют» или «выйдут» сами. Возможная «чистка» рядов приморской полиции может начаться уже в марте 2017 года.