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Приморцы в течение 2-х лет занимались мошенничеством

Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, превысила 200 тысяч рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Следователями межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" завершено расследование уголовного дела в отношении двоих обвиняемых по восьми эпизодам мошенничества и краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ПРиморскому краю. 

42-летний житель Дальнереченска, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, являясь организатором преступлений, вместе со своей 38-летней знакомой в течение трех лет совершали хищения чужого имущества посредством мобильной связи и сети Интернет.

Так, в феврале 2014 года, обвиняемый разработал преступный план по совершению кражи имущества у родственников своей соучастницы. Женщина, воспользовавшись отсутствием родственников, проникла в их жилище и похитила ноутбук, золотые изделия общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

В июле–августе этого же года обвиняемый разработал новую схему хищения денежных средств у граждан. Вступив в преступный сговор с той же знакомой, на интернет-сайте и в местной газете он разместил объявление о продаже ее квартиры. На встречу с покупателем, 31-летним жителем Дальнереченска, прибыла исполнительница аферы - владелица квартиры. Женщина взяла у потерпевшего предоплату в размере 25 тысяч рублей на оформление документов. Получив денежные средства, злоумышленница перестала выходить с ним на связь.

В этот же период 2014 года фигуранты аналогичным способом обманули еще одного потерпевшего - 37-летнего дальнереченца. В качестве предоплаты покупатель передал мошенникам мотороллер стоимостью 80 тысяч рублей.

В августе 2015 года обвиняемый решил фиктивно продать гараж, принадлежащий родителям подельницы. На его объявления, размещенные в местной прессе и сети Интернет, откликнулся 38-летний местный житель, с которым встретилась соучастница преступления. Преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обвиняемые не смогли довести до конца, так как потенциальный покупатель потребовал передать ему ключи от гаража, которых у злоумышленников не было.

Обвиняемый на одном из сайтов увидел объявление о продаже дома по улице Фадеева в Дальнереченске. Созвонившись по телефону с продавцом, представился риелтором и предложил услуги по оформлению документов и продаже дома. По договоренности на встречу с 33-летней клиенткой отправилась его сообщница. Мошенница получила от потерпевшей 15 тысяч рублей за риелторские услуги, после чего перестала выходить на связь.

Аналогичным способом мошенники обманули и супругов, пожелавших приобрести недвижимость в Дальнереченске. В сентябре 2015 года, располагая информацией о продаже дома по улице Татаринцева, обвиняемый разместил объявление о его продаже в сети Интернет. На телефон, указанный на сайте, позвонил мужчина. Получив от 26-летнего потерпевшего предоплату в размере 50 тысяч рублей в счет предстоящей сделки, злоумышленники прекратили с ним связь.

Все похищенные обманным способом у потерпевших денежные средства обвиняемые использовали в личных целях.

Противоправная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции в 2016 году.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следователями собрана доказательственная база причастности фигурантов к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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