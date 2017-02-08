Серьезный пожар произошел в Приморье

Во вторник, 7 февраля, в Артеме произошло возгорание на шиномонтажном комплекте, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, возгорание произошло в Артеме на улице Западная, сообщение о пожаре поступило в 13:38, спустя 7 часов на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Установлено, что горели стены, перекрытие и крыша здания.
В 13:51 возгорание было локализовано, ликвидировано – 16:46.
Площадь пожара составила 60 кв. м.
По сигналу на место происшествие прибыли 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
В пожаре никто не пострадал.
В причинах возгорания предстоит разобраться правоохранительным органам.