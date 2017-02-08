Доллар опять повышает свои позиции

Курс валют на 8 февраля во Владивостоке

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.19 рубля, а евро- 63.23 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Курс доллара в очередной раз повысил свои позиции. Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX отмечает, что нефть замедлила темпы роста и снова вернулась под уровень 56 долларов за баррель. По словам эксперта, до конца этой недели все внимание участников рынка будет приковано к ситуации вокруг действий Министерства финансов и Центробанка.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке ЮГРА за 59.45 рубля, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.15 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 63.55 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 63.00 рубля за один евро.