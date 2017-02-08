Более 9 тонн запрещенных фруктов изъято в Приморье

Продукция была уничтожена

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В Уссурийске во время рейда на выявление и пресечения фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, были выявлены 720 коробок с санкционными яблоками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Запрещенную продукцию обнаружили на одной из продуктовых баз Уссурийска. Яблоки находились в 720 картонных коробках. Общий вес составил 9360 кг.

В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Санкция статьи влечет наложение штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Изъятая санкционная продукция сельхозпродукция уничтожена.