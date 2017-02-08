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Спорт

Девушек из Приморья научат правильно питаться и любить спорт

Первый ЗОЖ-проект стартовал во Владивостоке
Фото: Инна Деревянко Фото: Инна Деревянко
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке состоялось открытие нового спортивного реалити-проекта "Волшебный пендель", сообщает РИА VladNews. 

Организаторы проекта отобрали 22 девушек из разных уголков Приморского края, желающих кардинально преобразиться, избавиться от лишних килограммов и привести себя в красивую, спортивную форму.

"С помощью проекта мы хотим объединить девушек с похожими целями в дружный, спортивный коллектив, научить правильно питаться и привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни", - рассказала организатор Елена Виноградова.

На протяжении всего проекта много времени будет посвящено культуре правильного питания: составлению и контролю ежедневного рациона.

На открытие проекта «Волшебный пендель» был приглашен Николай Левин - врач-диетолог, президент федерации бодибилдинга и бодифитнеса в Приморском крае. Николай провел семинар по питанию и ответил на все интересующие участниц вопросы.

Опытный тренер проекта, кмс по художественной гимнастике, руководитель танцевальной студии Анастасия Кузьменко разработала для участниц фитнес-программу, с помощью которой можно заниматься спортом самостоятельно в домашних условиях. 

Также все участники проекта в течение трех месяцев смогут посещать силовые и кардиотренировки в студии фитнеса.

В рамках проекта будут проведены познавательные лекции, открытые уроки от ведущих экспертов в области спорта и красоты.

Организаторы подготовили интересные сюрпризы, подарки от партнеров и спонсоров. В конце проекта все девушки смогут принять участие в борьбе за главный приз. Победительница отправится в путешествие в сказочный Таиланд на остров Пхукет или заберет наличными 50 000 руб.

За ходом проекта читатели смогут следить в новостях на  РИА Vladnews.

Автор фоторепортажа: Инна Деревянко

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