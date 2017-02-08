Безработные Владивостока открыли бизнес

Центр занятости оказывает помощь населению

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Не смог найти деятельность или работодателя по душе – открой свое дело. Приморские центры занятости предлагают единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.