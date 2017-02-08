Не смог найти деятельность или работодателя по душе – открой свое дело. Приморские центры занятости предлагают единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Безработные Владивостока открыли бизнес
Центр занятости оказывает помощь населениюВладивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
14:21, 08 февраля 2017 Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную
16 сильнейших
13:16, 08 февраля 2017 «Сколково» в ДВФУ: новые возможности для расширения бизнеса
Инновационный центр в пределах кампуса
11:05, 08 февраля 2017 Кольцо Третьей Рабочей освободили от автостраховщиков
Вы здесь точно не стояли
10:07, 08 февраля 2017 Андрей Калачинский: «О чем так громко молчат в Приморье?»
Ситуация в крае серьезно поменяется
12:36, 07 февраля 2017 Как прошел первый Восточный шаверменный форум во Владивостоке
Мероприятие всероссийского масштаба
11:19, 07 февраля 2017 Владивосток присоединился к акции по борьбе с раком
Мероприятие проходит уже второй год подряд
10:13, 07 февраля 2017 9 млн. рублей за убитых краснокнижных животных заплатят в Приморье
Наказание рублем эффективнее