Сильнейшие бойцы Приморья по ММА сразились за титулы чемпионов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Юбилейный пятый чемпионат края по смешанному боевому единоборству собрал более 70 спортсменов со всех регионов Приморья. Как новички, так и профессионалы в течение почти 10 часов выясняли, кто достоин представлять краевую сборную.
Приморские бойцы ММА отобрались в краевую сборную
16 сильнейшихВладивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.
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