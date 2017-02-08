«Сколково» в ДВФУ: новые возможности для расширения бизнеса

Инновационный центр в пределах кампуса

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Медицинские разработки четверокурсника ДВФУ, созданные совместно с Дальневосточным научным центром физиологии и патологии дыхания, получили высокие оценки и право быть представленными в «Сколково», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.