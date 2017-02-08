Разговор с Андреем Калачинским в прямом эфире радио "Лемма". Тема эфира: «О чем так громко молчат в Приморье?».
Андрей Калачинский: «О чем так громко молчат в Приморье?»
Ситуация в крае серьезно поменяетсяВладивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.
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