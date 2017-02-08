Часть Владивостока останется без света в среду, 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Сегодня, 8 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Плановое отключение
В Приморье без осадков
В 2016 году во Владивостоке образовалось 5 713 новых семей
Во Владивостоке прошла рабочая встреча
Когда лучше "наводить" красоту
Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях
Специалисты восстанавливают всю систему управления закрылками