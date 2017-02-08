Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Врезка новой линии
Адреса:
Сабанеева 16, 18, 22, 24
Отключения продлятся с 9.00 до 17.00.
Сегодня, 8 февраля, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Врезка новой линии
Адреса:
Сабанеева 16, 18, 22, 24
Отключения продлятся с 9.00 до 17.00.
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