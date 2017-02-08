Во Владивостоке сегодня сильный ветер

Сегодня, 8 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1...-14 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура -4...-6 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.