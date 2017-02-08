Россия увеличила расходы на подготовку к ЧМ-2018 на 19 млрд рублей

Матчи пройдут в 11 городах

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года были увеличены на 19,1 млрд рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что 350 млрд 451,1 млн выделят из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн - из региональных бюджетов, а 196 млрд 179,3 млн предоставят юридические лица.

Таким образом, расходы на реализацию программы увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.

Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Стоит сказать, что все работы по подготовке стадионов к Чемпионату мира идут по плану, несмотря на небольшое отставание по срокам.

«Стадионы строят весьма солидные компании с большим именем, и у меня нет сомнений, что все стадионы будут построены, последняя партия арен будет сдана в декабре 2017 года», — отмечает гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.