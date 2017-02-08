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14 февраля Первомайский ЗАГС Владивостока зарегистрирует восемь влюбленных пар

В 2016 году во Владивостоке образовалось 5 713 новых семей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 14 февраля - в День всех влюбленных - скрепят союз узами брака восемь пар молодоженов, сообщает РИА VladNews  Именно столько счастливчиков планируют сыграть свадьбу в символичный день.

В этом году День святого Валентина выпал на вторник, когда ЗАГСы приморской столицы не регистрируют браки. Однако специалисты ЗАГСа Первомайского района решили сделать исключение для молодоженов, заявки от которых стали поступать еще летом прошлого года.

«Несмотря на то, что в 2017 году День влюбленных приходится на вторник, наши сотрудники с пониманием отнеслись к желанию молодых людей и приняли заявления на регистрацию брака, – отметила начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району администрации Владивостока Галина Шестерикова. – Желаю будущим молодоженам семейного уюта, радости, счастья и любви».

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