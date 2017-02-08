На отдых смогут приехать туристы с любым бюджетом

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Цены на отдых в Сочи летом 2017 года сохранятся на уровне прошлого года, пообещал мэр города Анатолий Пахомов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Общаясь с журналистами в Москве после встречи с крупнейшими российскими туроператорами в Ростуризме, он отметил, что цены на размещение летом 2017 года ни отели, ни пансионаты Сочи не будут.



«Мы обсуждали вопрос цен с туроператорами. На следующей неделе по всем четырем районам Сочи мы соберем всех руководителей средств размещения и объясним им, чем они рискуют. У нас не будет повышения цен по сравнению с 2016 годом, бизнес тоже понимает ситуацию, особенно с учетом наших конкурентов. Мы рекомендуем им прислушаться и увидеть, что конкуренция растет», - подчеркнул Пахомов.



По его словам, власти и представители бизнеса работают над тем, чтобы летом в Сочи могли приехать на отдых туристы с любым доходом. Поэтому номер можно будет снять по цене от 400 рублей. А вот за номер в пятизвёздочной гостинице придется выложить около 7 тыс рублей.



«Курорты Анапы и Геленджика бывают гораздо дороже предложений в нашем Лазаревском. Дорогой Сочи – это стереотип», - отметил Пахомов.



Также мэр Сочи рассказал, что он поддерживает введение курортного сбора, но считает, что он не должен быть слишком большим. «Один раз его надо уплатить при въезде, но так, чтобы не отпугнуть туристов», - заявил Пахомов.



Отметим, туроператоры ранее завили о том, что после того как открыли Турцию, цены на размещение на российских курортах могут оказаться неконкурентоспособными. К тому же, вскоре может открыться и Египет, что еще больше усугубит ситуацию.