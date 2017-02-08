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Спорт

Школьный турнир по самбо пройдет во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 февраля, в 11 часов во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди школьников от 12 до 14 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Мероприятие организует «Федерация самбо и дзюдо города Владивостока» при поддержке администрации краевого центра.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами и медалями, кроме того, 4 лучших борца соревнований наградят памятными призами. Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. 

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