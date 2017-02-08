В Свердловской области мужчина убил соседку по общежитию из-за тараканов

Фигурант дела отправится в колонию на 17 лет

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Житель Среднеуральска (Свердловская область) отправится на 17 лет в колонию строгого режима за убийство соседки по общежитию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как сообщает региональный суд, преступление было совершено летом прошлого года. Соседи по общежитию поругались из-за расплодившихся тараканов.



После разгоревшегося конфликта женщина вернулась в свою комнату, расположенную на втором этаже, а ее сосед облил дверь помещения, в котором она жила, горючей жидкостью и подпалил.



В результате женщина погибла, а ее сестра, которая выпрыгнула из окна вместе с двумя племянниками, пострадала. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину.



Кроме отбывания наказания в колонии, мужчине назначили ограничение в свободе сроком на полтора года.