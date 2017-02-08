Один из ведущих исследовательских институтов Японии намерен участвовать в совершенствовании инфраструктуры Владивостока

Во Владивостоке прошла рабочая встреча

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов провел рабочую встречу с представителями АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» из Токио – старшим консультантом Ямада Хидеюки и исполнительным директором, заместителем главы филиала этого японского института в Москве Андреем Родионовым.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова, начальник управления по работе со средствами массовой информации Игорь Ткаченко, советник главы Владивостока Владимир Соколов, а также вице-консул генерального консульства Японии во Владивостоке Макадзу Ито.

Ямада Хидеюки сообщил, что в соответствии с принятым на высшем уровне планом развития международных отношений между Россией и Японией во Владивостоке планируется проведение крупного российско-японского диалога по развитию качественной городской инфраструктуры. Его подготовка осуществляется под патронажем министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии совместно с министерством строительства и ЖКХ России.

В рамках этого диалога будут рассматриваться возможные проекты сотрудничества между предприятиями и организациями Владивостока и Японии, направленными на развитие и улучшение городской инфраструктуры Владивостока.

Исследовательский институт Номура, представленный в России его московским филиалом, является координатором этого проекта с японской стороны. Его представители прибыли во Владивосток для обсуждения организационных вопросов проведения предстоящего российско-японского диалога.

Сотрудниками института Номура предложены и разрабатываются пять основных направлений совершенствования городской инфраструктуры, для чего выбраны несколько первых населенных пунктов России – Владивосток, Воронеж, Волгоград, Новосибирск и Казань. Это транспортно-ориентированное развитие городов, включающее организацию крупных транспортных узлов, возведение дорожных развязок и сетей; контроль дорожного движения с внедрением так называемых адаптивных светофоров с автоматической регулировкой интервалов их включения в зависимости от величины транспортного потока в разное время суток; ремонтно-восстановительные работы коллекторов отопления, водоснабжения и водоотведения бестраншейным методом; возведение жилых домов по экологическим критериям; внедрение современных методов переработки промышленных и бытовых отходов.

Алексей Литвинов отметил, что эти проекты являются весьма актуальными для развития и совершенствования городской инфраструктуры Владивостока. Для их практической реализации необходимо привлечь родственные производственные и организационные структуры из Японии и столицы Приморья, представители которых в ходе предстоящего российско-японского диалога смогут разработать пилотные проекты по соответствующим направлениям.

Представителям института Номура в ходе сегодняшней встречи были предложены варианты изучения ряда участков сетей и коммуникаций Владивостока, которые могут быть включены в совместный проект по совершенствованию городской инфраструктуры. Участники встречи пришли к мнению, что он может быть представлен на предстоящем во Владивостоке в сентябре нынешнего года третьем Восточном экономическом форуме.

Справка. Исследовательский институт Номура — крупнейшая частная японская консалтинговая компания, один из первых аналитических центров Японии. Основные направления его деятельности — микро- и макроэкономические исследования, изучение инвестиционного рынка, предоставление услуг в сфере информационных технологий.

Институт Номура основан в 1965 году, имеет филиалы и офисы в США, Великобритании, Китае, Гонконге, России, Индии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Южной Корее, Люксембурге, Филиппинах, на Тайване. В институте свыше девяти тысяч сотрудников.