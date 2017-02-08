Мощный циклон движется на Приморье 17:09, 07 февраля Мощный циклон движется на Приморье
Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана 17:05, 07 февраля Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана (Фото и Видео)
Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший 16:31, 07 февраля Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 08 среда
06:36
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
06:36
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
06:36
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
06:22
Школьный турнир по самбо пройдет во Владивостоке
05:09
Один из ведущих исследовательских институтов Японии намерен участвовать в совершенствовании инфраструктуры Владивостока
04:23
Цены на отдых в Сочи летом 2017 года сохранятся на уровне прошлого года
03:02
В Свердловской области мужчина убил соседку по общежитию из-за тараканов
02:38
Россия увеличила расходы на подготовку к ЧМ-2018 на 19 млрд рублей
01:27
В Коми двое школьников зарезали 12-летнего мальчика
00:06
В детском доме под Нижним Новгородом 15-летняя воспитаница убила 7-летнюю
Февраль, 07 вторник
23:21
Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос
22:14
Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍
21:32
Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета
20:26
Средний размер пенсии россиян превысил 14 тысяч рублей
19:04
10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров
18:32
Первый ЗОЖ-проект стартовал в Приморье Фото
18:17
Адвокат: Возбуждение уголовного дела против Поплавского было преждевременным Эксклюзив
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля
17:54
Итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения подвели во Владивостоке Фото
17:43
Ученые смогут найти лекарство от лейкемии
17:32
Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году
17:20
Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017
17:09
Мощный циклон движется на Приморье
17:05
Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана Фото и Видео
16:57
Лауреат премии «Эмми» проведет в библиотеке «Бук» режиссерский мастер-класс
16:46
Более 50 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъято в Приморье Фото
16:39
Какой праздник сегодня: 7 февраля - День российского бизнес-образования
16:35
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом Фото
16:34
Женщина зарезала свою мать во время застолья в Приморье
16:31
Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин Эксклюзив
16:24
Ученые выявили новое опасное побочное действие антибиотиков
16:12
Владивостокцам напомнили о том, что курить в постели нельзя
16:01
Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4079 (18) от 08 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
И пропуск в школу, и платежное средство
Не надо губернаторского контроля. Дайте дров!
«Беркут» в жестком сражении отстоял для Владивостока кубок главы
Хороводы с ядовитыми скатами доведут до танцев с акулами
Женская грудь волнует докторов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Один из ведущих исследовательских институтов Японии намерен участвовать в совершенствовании инфраструктуры Владивостока

Во Владивостоке прошла рабочая встреча
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов провел рабочую встречу с представителями АО «Исследовательский институт Номура, Лтд.» из Токио – старшим консультантом Ямада Хидеюки и исполнительным директором, заместителем главы филиала этого японского института в Москве Андреем Родионовым.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова, начальник управления по работе со средствами массовой информации Игорь Ткаченко, советник главы Владивостока Владимир Соколов, а также вице-консул генерального консульства Японии во Владивостоке Макадзу Ито.

Ямада Хидеюки сообщил, что в соответствии с принятым на высшем уровне планом развития международных отношений между Россией и Японией во Владивостоке планируется проведение крупного российско-японского диалога по развитию качественной городской инфраструктуры. Его подготовка осуществляется под патронажем министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии совместно с министерством строительства и ЖКХ России.

В рамках этого диалога будут рассматриваться возможные проекты сотрудничества между предприятиями и организациями Владивостока и Японии, направленными на развитие и улучшение городской инфраструктуры Владивостока.

Исследовательский институт Номура, представленный в России его московским филиалом, является координатором этого проекта с японской стороны. Его представители прибыли во Владивосток для обсуждения организационных вопросов проведения предстоящего российско-японского диалога.

Сотрудниками института Номура предложены и разрабатываются пять основных направлений совершенствования городской инфраструктуры, для чего выбраны несколько первых населенных пунктов России – Владивосток, Воронеж, Волгоград, Новосибирск и Казань. Это транспортно-ориентированное развитие городов, включающее организацию крупных транспортных узлов, возведение дорожных развязок и сетей; контроль дорожного движения с внедрением так называемых адаптивных светофоров с автоматической регулировкой интервалов их включения в зависимости от величины транспортного потока в разное время суток; ремонтно-восстановительные работы коллекторов отопления, водоснабжения и водоотведения бестраншейным методом; возведение жилых домов по экологическим критериям; внедрение современных методов переработки промышленных и бытовых отходов.

Алексей Литвинов отметил, что эти проекты являются весьма актуальными для развития и совершенствования городской инфраструктуры Владивостока. Для их практической реализации необходимо привлечь родственные производственные и организационные структуры из Японии и столицы Приморья, представители которых в ходе предстоящего российско-японского диалога смогут разработать пилотные проекты по соответствующим направлениям.

Представителям института Номура в ходе сегодняшней встречи были предложены варианты изучения ряда участков сетей и коммуникаций Владивостока, которые могут быть включены в совместный проект по совершенствованию городской инфраструктуры. Участники встречи пришли к мнению, что он может быть представлен на предстоящем во Владивостоке в сентябре нынешнего года третьем Восточном экономическом форуме.

Справка. Исследовательский институт Номура — крупнейшая частная японская консалтинговая компания, один из первых аналитических центров Японии. Основные направления его деятельности — микро- и макроэкономические исследования, изучение инвестиционного рынка, предоставление услуг в сфере информационных технологий.

Институт Номура основан в 1965 году, имеет филиалы и офисы в США, Великобритании, Китае, Гонконге, России, Индии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Южной Корее, Люксембурге, Филиппинах, на Тайване. В институте свыше девяти тысяч сотрудников.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос
23:21, 07 февраля 2017 Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос

Когда лучше "наводить" красоту

Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍
22:14, 07 февраля 2017 Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍

Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях

Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета
21:32, 07 февраля 2017 Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета

Специалисты восстанавливают всю систему управления закрылками

10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров
19:04, 07 февраля 2017 10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров

Школа волонтеров будет работать на базе молодежного клуба МРЦ "Антресоль"

Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля
18:08, 07 февраля 2017 Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля

Ежедневный дайджест

Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году
17:32, 07 февраля 2017 Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году

Идеальный год для создания семьи

Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017
17:20, 07 февраля 2017 Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017

Состоялось первое заседание рабочей группы