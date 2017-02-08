В Коми двое школьников зарезали 12-летнего мальчика

Мальчик скончался после драки со своими сверстниками

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

3 февраля в поселке Елецкий в республике Коми двое подростков убили 12-летнего мальчика и закопали его тело в сугробе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Коми.

Сообщается, что после уроков школьник не вернулся домой. Сотрудники МЧС, полиции и местные жители сразу же организовали поиск пропавшего мальчика. Полиция и спасатели искали ребенка до 5 февраля, когда в лесу под снегом был обнаружен труп.



Как выяснилось позже, мальчик скончался после драки со своими сверстниками. Одни из них нанес погибшему ранения ножом, в результате чего мальчик погиб на месте. После совершения преступления подростки закопали тело школьника в сугроб, где оно впоследствии и было найдено.



«Так как подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей», — сообщили в ведомстве.



В настоящее время проводится проверка в рамках уголовного дело, возбужденного по части второй статьи 105 УК РФ («убийство малолетнего»).



В частности, будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка профилактических мер со стороны предпринятых педагогами и должностными лицами органов профилактики.