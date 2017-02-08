В детском доме под Нижним Новгородом 15-летняя воспитаница убила 7-летнюю

Подозреваемая задержана

Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В Княгининском районе Нижегородской области правоохранители проводят расследование по факту смерти малолетней воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В убийстве семилетней девочки подозревается 15-летняя воспитанница этого же учреждения. В связи с гибелью ребенка заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как сообщают правоохранители, воспитанница скончалась в ночь на 5 февраля 2017 года. По предварительным сведениям, ночью подозреваемая зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и по малозначительной причине задушила одну из них.

15-летняя воспитанница села на лицо малолетней девочке, и та задохнулась.

Известно, что подозреваемая задержана. На допросе, проводившемся в присутствии адвоката, педагога и законного представителя, она сообщила об обстоятельствах произошедшего. В скором времени задержанной будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, действиям должностных лиц социально-реабилитационного центра, которые допустили насильственную смерть ребенка, будет дана юридическая оценка.