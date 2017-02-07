Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля

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Тонущее судно «Еруслан» будет отбуксировано в безопасное место
Владелец корабля находится в розыске
Автостраховщики Владивостока незаконно "захватили" землю
Владельцам павильонов и мобильных точек пришлось несладко
Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача
Пострадавшая находится в больнице
Правый руль не сдает своих позиций в Приморье
Специалисты провели исследование
Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин
Участниками стали более 150 человек
Мощный циклон движется на Приморье
Ожидаются осадки в виде снега