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Культура

Итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения подвели во Владивостоке

"Веселая ларга"
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подвели итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения "Весёлая ларга", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В конкурсе принимало участие более 600 работ. Гран-при фестиваля присуждён коллективу детской телестудии «ШИП» из Лучегорска.

В течение трёх дней – с 3 до 5 февраля - во Дворце детского творчества проходили встречи с творческими коллективами, мастер-классы с режиссерами, операторами, журналистами, работали творческие мастерские. Как отметили организаторы, одним из самых интересных событий стал телемост с председателем жюри фестиваля кинорежиссёром Владимиром Грамматиковым. Кинорежиссёр дал практические советы юным сценаристам, режиссёрам, актёрам, монтажёрам по созданию сценариев, сюжетной линии, а также ответил на множество вопросов школьников.

Состоялись показы фильмов, которые сделали дети и подростки. Организаторы «Весёлой ларги» отметили, что с каждым годом увеличивается количество участников. В этом году в оргкомитет фестиваля поступило более 600 работ. Это документальные фильмы, клипы, интервью, репортажи, мультфильмы. Расширяется и география – заявки приходят из городов и посёлков всей России и даже Украины.

Жюри оценивало детские работы в нескольких номинациях: «Лучший мультфильм», «Лучшее документальное кино», «Лучший социальный ролик», «Лучшее игровое кино», «Я – патриот» и многие другие. Как отметили в городском Дворце детского творчества, юные кинематографисты обратились в своих работах к вопросам доброты, взаимовыручки, любви, загрязнения окружающей среды, здорового образа жизни.

В итоге, Гран-при фестиваля присуждён детской телестудии «ШИП» из Лучегорска за цикл фильмов, посвящённых Году экологии. Обладатели главного приза и победители каждой из номинаций получили грамоты, статуэтки в виде ларги и другие сувениры с атрибутикой фестиваля.

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