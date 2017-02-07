Лунный календарь стрижек на февраль 2017 года: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос

Когда лучше "наводить" красоту

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В феврале отмечается сразу два праздника - День Святого Валентина и мужской праздник. Естественно, женщины в эти дни должны блеснуть своей красотой. А подготовиться к праздникам и произвести уход за собой поможет лунный календарь стрижек и красоты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Помимо благоприятных дней для ухода за волосами, прекрасные дамы найдут в нем и советы, когда лучше произвести уход за ногтями, лицом и телом.



1 февраля 2017 года, 5 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - результат вас разочарует.

• Окрашивание волос - неблагоприятный день.

• Маникюр, педикюр - отрицательно отразится на вашей энергетике.

• Уход за лицом - сегодня стоит отказаться от косметики.

• Уход за телом - отдых.



2 февраля 2017 года, 6 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - результат вас разочарует.

• Окрашивание волос – лучше отказаться от процедур с волосами.

• Маникюр, педикюр - займитесь лечением грибка и трещин.

• Уход за лицом - лучше отказаться от любых масок в этот день.

• Уход за телом - не забывайте про спортзал.



3 февраля 2017 года, 8 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - не стоит рисковать.

• Окрашивание волос – категорически противопоказана.

• Маникюр, педикюр - благоприятный период.

• Уход за лицом - не желательно делать чистку и маски для лица.

• Уход за телом - сегодняшний загар в солярии сохранится надолго.



4 февраля 2017 года, 9 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - результат превзойдет ваши ожидания.

• Окрашивание волос - только в светлые тона.

• Маникюр, педикюр - даже не думайте прикасаться к ногтям.

• Уход за лицом - омолодит вас на целый месяц.

• Уход за телом - благоприятный день для физических нагрузок.



5 февраля 2017 года, 10 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - результат вас расстроит.

• Окрашивание волос - цвет не будет соответствовать задуманному.

• Маникюр, педикюр - опасный день, лучше перенести эту процедуру.

• Уход за лицом - опасайтесь аллергии. От любых косметических средств лучше отказаться.

• Уход за телом - только самые необходимые процедуры.



6 февраля 2017 года, 11 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - в этот день стричь волосы не рекомендуется. В народе говорят, что так можно и «ум состричь».

• Окрашивание волос - крайне нежелательна окраска волос.

• Маникюр, педикюр - не стригите ногти сегодня, а то удача от вас отвернется.

• Уход за лицом - увлажняющие маски.

• Уход за телом - один из самых неблагоприятный дней в месяце, лучше отказаться от физических нагрузок, хирургических операций.



7 февраля 2017 года, 12 лунный день, растущая Луна в Раке.

• Стрижка - стрижка волос сегодня сделает Вас удачливой и улучшится состояние Вашего здоровья.

• Окрашивание волос – лучше всего в этот день красить волосы в темные оттенки.

• Маникюр, педикюр - чтобы ногти не слоились и были здоровыми, сделайте сегодня маникюр и педикюр.

• Уход за лицом - полезны косметические средства с витаминами А, С, Е, антистрессовые и успокаивающие маски и травяные тоники.

• Уход за телом - благоприятный день для эпиляции и депиляции.



8 февраля 2017 года, 13 лунный день, растущая Луна в Раке.

• Стрижка - нейтральный день.

• Окрашивание волос - вы получите именно тот цвет, какой хотели.

• Маникюр, педикюр - только в случае крайней необходимости.

• Уход за лицом - омолаживающие маски.

• Уход за телом - удаление волос со всего тела.



9 февраля 2017 года, 14 лунный день, растущая Луна во Льве.

• Стрижка - рекомендуется для ускорения роста волос.

• Окрашивание волос - нейтральный день.

• Маникюр, педикюр – лучше воздержитесь.

• Уход за лицом - успокаивающие и отбеливающие маски.

• Уход за телом - благоприятное воздействие окажет посещение массажиста.



10 февраля 2017 года, 15 лунный день, растущая Луна во Льве.

• Стрижка - если сегодня вы сделаете стрижку, то это помешает вам сконцентрироваться на рабочий лад.

• Окрашивание волос - темные оттенки прибавят вам спокойствие и комфорт.

• Маникюр, педикюр - самый благоприятный день в этом месяце для лечения нездоровых ногтей.

• Уход за лицом - сегодня хорошо отбеливать кожу и избавляться от веснушек.

• Уход за телом - можно посетить фитнес зал.



11 февраля 2017 года, 16 лунный день, полнолуние, Луна в Деве.

• Стрижка - неблагоприятный день.

• Окрашивание волос - лучше перенести на более благоприятный день.

• Маникюр, педикюр - травмоопасный период, воздержитесь сегодня.

• Уход за лицом - возможны аллергические реакции.

• Уход за телом - отдых.



12 февраля 2017 года, 17 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - чтобы повысить иммунитет, сделайте яркую стрижку, поэксперементируйте с имиджем.

• Окрашивание волос - если Вы хотите сегодня радикально изменить цвет своих волос, то Вам стоит для этого выбрать другое время.

• Маникюр, педикюр - неудачный день. Маникюр, сделанный сегодня, привлечет в вашу жизнь неудачи и злых, расчетливых людей. Есть вероятность нажить себе врага.

• Уход за лицом - очищающие и отшелушивающие маски отлично подойдут сегодня.

• Уход за телом - день ухода за телом. День подходит для спа-процедур, лечения ног, ногтей.



13 февраля 2017 года, 18 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - неудачный день, результат оставит желать лучшего.

• Окрашивание волос - окраска в этот день чревата серьезными негативными последствиями практически во всех областях (от нарушения общего состояния организма до психических процессов).

• Маникюр, педикюр - не стоит делать сегодня, лучше перенести.

• Уход за лицом - показаны омолаживающие и антивозрастные процедуры.

• Уход за телом - удаление волос с любых участков тела.



14 февраля 2017 года, 19 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - стричь волосы нежелательно.

• Окрашивание волос - лунный календарь не советует проводить окрашивание.

• Маникюр, педикюр - благоприятно повлияет на здоровье ногтей.

• Уход за лицом - кожа лица будет выглядеть намного моложе, если сегодня вы проведете много времени на свежем воздухе.

• Уход за телом - хорошо делать компрессы и паровые ванночки.



15 февраля 2017 года, 20 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - стрижка, исполненная в эти дни, станет талисманом для вашей реализации и признания в деловых кругах.

• Окрашивание волос - в темные тона только натуральными красителями.

• Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня вечером, это усилит ваше женское начало, привлекательность для мужского пола, зарядит энергией.

• Уход за лицом – отличный день для антивозрастных процедур.

• Уход за телом - благоприятный день для депиляции в домашних условиях.



16 февраля 2017 года, 21 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - не стригитесь сегодня, это негативно скажется на отношениях с окружающими.

• Окрашивание волос - осветление и окраска волос в светлые оттенки.

• Маникюр, педикюр - благоприятно во второй половине дня.

• Уход за лицом - дайте отдохнуть коже от косметики.

• Уход за телом – очень эффективный день для занятия спортом.



17 февраля 2017 года, 22 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - вы станете неотразимы для мужчин.

• Окрашивание волос - используйте природные красители, такие как хна или басма.

• Маникюр, педикюр - хорошо удалять мозоли и натоптыши.

• Уход за лицом - процедуры по уходу за глазами пойдут на пользу и улучшат зрение.

• Уход за телом - расслабление и релакс, не перенапрягайтесь.



18 февраля 2017 года, 23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - постригитесь в этот день, чтобы сделать свою жизнь ярче и интереснее.

• Окрашивание волос - хороший день, цвет волос получится ярким и стойким.

• Маникюр, педикюр - сделайте маникюр или педикюр сегодня. Он поможет вам утвердиться в обществе, придаст уверенности, что не останется незамеченным руководством, возможен рост по карьерной лестнице, денежные поступления в скором времени.

• Уход за лицом - чистка лица, увлажняющие маски.

• Уход за телом - сегодня отличный день чтобы отказаться от вредных привычек.



19 февраля 2017 года, 23 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - не рискуйте, сегодня не самый лучший день.

• Окрашивание волос - окрашивать волосы сегодня нельзя, чтобы не испортить свою репутацию.

• Маникюр, педикюр - делать маникюр или педикюр сегодня к простуде и усталости.

• Уход за лицом – в этот день можно удалять родинки и бородавки.

• Уход за телом - общеукрепляющий и лечебный массаж.



20 февраля 2017 года, 24 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - воздержитесь от радикальных вмешательств в свою внешность. Повремените со стрижкой.

• Окрашивание волос - синтетическими красителями пользоваться не рекомендуется.

• Маникюр, педикюр - маникюр в этот день принесет успех в начатом деле.

• Уход за лицом - маски из натуральных продуктов сделают вас не только неотразимыми, но и придадут вам дополнительную энергию.

• Уход за телом - показаны занятия спортом или активный отдых.



21 февраля 2017 года, 25 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

• Стрижка - благоприятно скажется на вашей карьере.

• Окрашивание волос - окрасьте свои волосы сегодня натуральными красками, тогда Вас обязательно ждет успех.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день.

• Уход за лицом - эффективна чистка лица и лечение угревой сыпи.

• Уход за телом – хорошо отдохните сегодня.



22 февраля 2017 года, 26 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

• Стрижка - может привести не только к материальным растратам, но и ухудшению здоровья.

• Окрашивание волос - сегодня вообще лучше не краситься, так как это вредно скажется на вашей коже лица.

• Маникюр, педикюр - только в случае крайней необходимости.

• Уход за лицом - благоприятный день для удаления бородавок и родинок.

• Уход за телом - благоприятны водные процедуры.



23 февраля 2017 года, 27 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

• Стрижка - сегодня хорошо стричь волосы для улучшения своего благосостояния.

• Окрашивание волос - в этот день можно решиться на любые эксперименты.

• Маникюр, педикюр - в эти дни рекомендуется использовать яркие оттенки лака. Удачу принесет красный и оранжевый цвета.

• Уход за лицом - можно делать перманентный макияж. Рекомендуется очень щадящее очищение кожи.

• Уход за телом - благоприятный день для эпиляции и депиляции.



24 февраля 2017 года, 28 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

• Стрижка - благоприятный день для создания нового образа.

• Окрашивание волос - только если вы захотели стать блондинкой.

• Маникюр, педикюр - помощь в сложной ситуации или в борьбе с неожиданно появившимися неприятностями – все это может дать состригание ногтей сегодня.

• Уход за лицом - эффективно использовать кремы и маски от морщин.

• Уход за телом - начинаем цикл упражнений, пробуем новую диету.



25 февраля 2017 года, 29 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

• Стрижка - можно делать простую стрижку или повторить ту модель, которую уже делали неоднократно.

• Окрашивание волос - благоприятный день для ухаживающих процедур, лифтинга для волос, ламинирования. Можно осветлять и тонировать волосы.

• Маникюр, педикюр - удачу и прилив энергии принесут зеленый, красный и желтый цвета.

• Уход за лицом - ваша кожа нуждается в активном увлажнении, а также постарайтесь сегодня меньше пользоваться косметикой.

• Уход за телом - принимайте ванну с травами - это поможет обрести душевное равновесие.



26 февраля 2017 года, 1 лунный день, новолуние, Луна в Рыбах.

• Стрижка - отрицательно повлияет на вашу энергетику.

• Окрашивание волос - следует перенести на более благоприятный день.

• Маникюр, педикюр - не стоит испытывать судьбу.

• Уход за лицом - отдых.

• Уход за телом - только самые необходимые процедуры.



27 февраля 2017 года, 2 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - забудьте сегодня о парикмахерской.

• Окрашивание волос - откажитесь от окраски сегодня.

• Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, нарастите или сделайте новый дизайн и ваше настроение улучшится.

• Уход за лицом - любые косметические средства могут вызвать аллергию.

• Уход за телом - жирную и тяжелую пищу лучше исключить из рациона.



28 февраля 2017 года, 3 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - сегодня нейтральный день. Стрижка волос никак не повлияет на вашу судьбу.

• Окрашивание волос - отдайте свое предпочтение темным оттенкам.

• Маникюр, педикюр - выбирайте холодные оттенки лака, так вы сможете защититься от проблем.

• Уход за лицом - хороший день для ухода и очистки кожи лица, питательных масок ( том числе натуральных из желтков, сливок, майонеза и овощей, фруктов, круп, богатых сахарами и крахмалом).

• Уход за телом - диета, начатая сегодня будет бесполезной и непродолжительной.