Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍

Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Американские психологи в ходе исследования выяснили, как стать обладателем "Оскара", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как оказалось, чтобы получить «Оскар», нужно быть американским актером в фильме, отображающем культуру США. Это удалось выяснить в ходе исследования психологов из Квинслендского университета.



Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях, которые были удостоены «Оскаров» с 1968 года по нынешнее время. Выяснилось, что более половины победителей — американские актеры.



«Не зря американские актеры получают две трети номинаций на «Оскар» и почти четыре пятых наград», — прокомментировал психолог из Квинсдлендского университета Николас Стеффенс.



Причем большинство из оскароносцев находятся в одной социальной группе с жюри кинопремии «Оскаров». Кроме того, 88% оскароносцев получили статуэтки за роли в фильмах, в которых отображается американская культура.



«Широко распространено убеждение, что оригинальным и выдающимся фильм делают некие объективные качества. Но на самом деле на наше решение сильно влияет наша принадлежность к социальной группе», — отметили авторы исследования.



Добавим, что 24 января американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар» 2017 года. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Ла-Ла Ленд». Церемония вручения премии пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.



Премия Американской академии кинематографических искусств и наук с 1940-х годов известная как «О́скар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручающаяся деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.



Данная награда, задуманная главой американской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луисо Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внёсших значительный вклад в кинематограф США и его развитие, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире.



Правила её вручения и принципы голосования неоднократно изменялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике, а члены Академии обвинялись в коррупции — невзирая на это, «Оскар» остаётся наиболее престижной кинопремией США и одной из самых значительных на планете.