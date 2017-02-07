Мощный циклон движется на Приморье 17:09, 07 февраля Мощный циклон движется на Приморье
Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана 17:05, 07 февраля Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана (Фото и Видео)
Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший 16:31, 07 февраля Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 07 вторник
23:01
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
23:01
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
23:01
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
22:14
Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍
21:32
Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета
20:26
Средний размер пенсии россиян превысил 14 тысяч рублей
19:04
10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров
18:32
Первый ЗОЖ-проект стартовал в Приморье Фото
18:17
Адвокат: Возбуждение уголовного дела против Поплавского было преждевременным Эксклюзив
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля
17:54
Итоги 7-го Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения подвели во Владивостоке Фото
17:43
Ученые смогут найти лекарство от лейкемии
17:32
Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году
17:20
Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017
17:09
Мощный циклон движется на Приморье
17:05
Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана Фото и Видео
16:57
Лауреат премии «Эмми» проведет в библиотеке «Бук» режиссерский мастер-класс
16:46
Более 50 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъято в Приморье Фото
16:39
Какой праздник сегодня: 7 февраля - День российского бизнес-образования
16:35
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом Фото
16:34
Женщина зарезала свою мать во время застолья в Приморье
16:31
Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин Эксклюзив
16:24
Ученые выявили новое опасное побочное действие антибиотиков
16:12
Владивостокцам напомнили о том, что курить в постели нельзя
16:01
Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s
15:50
Кандидатов в Общественную палату Приморья отберет экспертная комиссия
15:43
В Приамурье девять вагонов сошли с рельсов
15:39
Отопительный сезон во Владивостоке проходит под контролем городских властей
15:28
Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проведет ракетные и артиллерийские стрельбы
15:18
Управделами президента РФ требует со строителя Приморского океанариума более 757 миллионов
15:14
В Якутске сгорело 4 человека
15:03
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -23°С
14:43
Все живое на Земле может быть уничтожено светодиодным освещением, - ученые
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4078 (17) от 07 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Свободу тротуару! И пешеходам
«Адмирал» пробил «Авангард». И уступил «Сибири»
Роботы решат проблемы фауны
Детям устроят экскурсию. В науку
Россияне разбирают Приморье гектарами
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Ученые раскрыли секрет победы в получении премии «Оскар»‍

Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Американские психологи в ходе исследования выяснили, как стать обладателем "Оскара", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Как оказалось, чтобы получить «Оскар», нужно быть американским актером в фильме, отображающем культуру США. Это удалось выяснить в ходе исследования психологов из Квинслендского университета.


Специалисты проанализировали данные о картинах и ролях, которые были удостоены «Оскаров» с 1968 года по нынешнее время. Выяснилось, что более половины победителей — американские актеры.

«Не зря американские актеры получают две трети номинаций на «Оскар» и почти четыре пятых наград», — прокомментировал психолог из Квинсдлендского университета Николас Стеффенс.

Причем большинство из оскароносцев находятся в одной социальной группе с жюри кинопремии «Оскаров». Кроме того, 88% оскароносцев получили статуэтки за роли в фильмах, в которых отображается американская культура.

«Широко распространено убеждение, что оригинальным и выдающимся фильм делают некие объективные качества. Но на самом деле на наше решение сильно влияет наша принадлежность к социальной группе», — отметили авторы исследования.

Добавим, что 24 января американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар» 2017 года. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Ла-Ла Ленд». Церемония вручения премии пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук с 1940-х годов известная как «О́скар» — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручающаяся деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира.

Данная награда, задуманная главой американской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» Луисо Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внёсших значительный вклад в кинематограф США и его развитие, является одной из старейших регулярных и ныне действующих кинопремий в мире.

Правила её вручения и принципы голосования неоднократно изменялись. Регламент выбора победителей не раз подвергался критике, а члены Академии обвинялись в коррупции — невзирая на это, «Оскар» остаётся наиболее престижной кинопремией США и одной из самых значительных на планете.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета
21:32, 07 февраля 2017 Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета

Специалисты восстанавливают всю систему управления закрылками

10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров
19:04, 07 февраля 2017 10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров

Школа волонтеров будет работать на базе молодежного клуба МРЦ "Антресоль"

Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля
18:08, 07 февраля 2017 Самые актуальные события на VladNews за 7 февраля

Ежедневный дайджест

Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году
17:32, 07 февраля 2017 Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году

Идеальный год для создания семьи

Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017
17:20, 07 февраля 2017 Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017

Состоялось первое заседание рабочей группы

Мощный циклон движется на Приморье
17:09, 07 февраля 2017 Мощный циклон движется на Приморье

Ожидаются осадки в виде снега

Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана
17:05, 07 февраля 2017 Приморский астроном сфоторафировал соединение Луны и Альдебарана

19-летний Филипп Романов продолжает совершать астрономические открытия