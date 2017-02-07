Крушение ТУ-154 в Сочи: эксперты создали компьютерную модель последнего полета

Специалисты восстанавливают всю систему управления закрылками

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение в конце прошлого года над Черным морем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как пишет «Коммерсантъ», сейчас специалисты восстанавливают всю систему управления закрылками, собирая ее по кускам, которые были подняты водолазами со дна моря. С помощью этого можно будет доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками или же точно исключить их.

Дело в том, что у специалистов, которые проводят расследование, появились некоторые проблемы — им не хватает материала для изучения. Поэтому гражданские эксперты решили создали так называемую математическую модель последнего полета Ту-154, в которую заложена траектория полета и полученные с бортового самописца параметры работы всех систем. Опираясь на эти данные, эксперты смогут рассчитать две пока точно неизвестные величины: взлетный вес лайнера и его центровку. Ко всему, модель покажет точную картину падения самолета и поможет ответить на вопрос, мог ли экипаж избежать катастрофы.

Стоит сказать, что пока специалисты из Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) не нашли точную причину авиакатастрофы. Отметим, что в Минобороны выступили против версии человеческого фактора. Там не верят, что опытные пилоты перепутали рычаги управления, убрав вместо шасси закрылки.

Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в сирийскую Латакию, потерпел катастрофу под Сочи 25 декабря. Лайнер пропал с радаров сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты. Все они погибли.

27 декабря сообщалось, что эксперты расшифровали запись бортового самописца. Отмечалось, что разговор экипажа прерывается восклицанием одного из пилотов: «Закрылки, ****!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

Позже начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что фраза, которую произнес командир экипажа, указывает на начало развития на борту особой ситуации, которая длилась 10 секунд.