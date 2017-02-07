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Ученые смогут найти лекарство от лейкемии

склонность к болезни заложена на генетическом уровне.
Фото: Википедия Фото: Википедия
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что может спасти людей от хронического лейкоза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Народные Новости.

Генетики установили причину развития заболевания, поняв, что правильное использование этих данных поможет найти лекарство от хронического лейкоза. Научные работники утверждают, что расположенность к раку крови заложена у человека в ДНК. Прогрессирует болезнь из-за девяти ее участков, пять из которых призвали бороться с болезнью. 

Новые обнаруженные факторы помогут бороться с лейкозом, это позволит создать более эффективное лекарство от смертельной болезни.

Добавим, что каждый год лейкемией заболевают 3,5 тысячи человек.

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