Во Владивостоке обсудили, чем будут кормить участников ВЭФ-2017

Состоялось первое заседание рабочей группы

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В администрации города Владивостока состоялось первое заседание рабочей группы по организации питания участников Восточного экономического форума 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В заседании рабочей группы приняли участие заместитель руководителя директора Восточного экономического форума по развитию, заместитель главы города Владивостока, представители Департаментов лицензирования и торговли, рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Управления экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока, комбината студенческого питания и департамента эксплуатации ДВФУ, ресторанного холдинга ООО «БИ ЭС БИ Медиа».

В ходе заседания членами рабочей группы были подведены итоги проведения Восточного экономического форума, состоявшегося в 2016 году, и определены мероприятия по его организации и проведению в 2017 году. От Управления с докладом выступила начальник отдела надзора по гигиене питания.

Также на заседании были представлены Концепция деятельности рабочей группы по организации питания участников Восточного экономического форума в 2017 году, план-график работы и перечень планируемых вопросов для обсуждения на заседаниях рабочей группы.