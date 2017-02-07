Какой праздник сегодня: 7 февраля - День российского бизнес-образования

Данная дата была выбрана не случайно

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

7 февраля 2017 года в России впервые отмечается День российского бизнес-образования. В дальнейшем праздник будет отмечаться ежегодно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит сказать, что праздник инициировала Русская Школа Управления, стоявшая у истоков становления современного бизнес-образования в нашей стране.

Примечательно, что дата выбрана не случайно. Дело в том, что февраль – это время планирования и начала новых проектов. Когда предыдущий финансовый год уже закрыт, компании приступают к подведению итогов проделанной работы и строят планы на будущее.

Как раз сейчас, в период планирования, компании нуждаются в новых навыках и знаниях, которые помогли бы оптимизировать работу по проблемным направлениям.

А новые знания нужны потому, что с каждым годом в сфере бизнеса происходят такие стремительные изменения, что навыки прошлых лет не работают. Необходима актуализация знаний, чтобы видеть современные экономические и социальные тенденции, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям, а также получить инструменты роста прибыли за счет привлечения новых клиентов.

И вот здесь на помощь руководителям и сотрудникам компаний приходит бизнес-образование.