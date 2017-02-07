Женщина зарезала свою мать во время застолья в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В понедельник, 6 февраля, в селе Малиново было обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями в области грудной клетки и брюшной полости, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя дочь потерпевшей.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора, в ходе которой дочь причинила ножевые ранения своей матери и убила ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».