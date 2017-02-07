Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший 16:31, 07 февраля Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин (Эксклюзив)
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -23°С 15:03, 07 февраля Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -23°С
Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин 13:59, 07 февраля Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин (Фото)
Новостная лента
Февраль, 07 вторник
16:57
Жители Владивостока сами решают проблему системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Эксклюзив
16:57
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
16:57
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
16:46
Более 50 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъято в Приморье Фото
16:39
Какой праздник сегодня: 7 февраля - День российского бизнес-образования
16:35
Во Владивостоке открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии под Ленинградом Фото
16:34
Женщина зарезала свою мать во время застолья в Приморье
16:31
Дело о Приморском океанариуме: Потерпевший "потерялся" без объяснения причин Эксклюзив
16:24
Ученые выявили новое опасное побочное действие антибиотиков
16:12
Владивостокцам напомнили о том, что курить в постели нельзя
16:01
Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s
15:50
Кандидатов в Общественную палату Приморья отберет экспертная комиссия
15:43
В Приамурье девять вагонов сошли с рельсов
15:39
Отопительный сезон во Владивостоке проходит под контролем городских властей
15:28
Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» проведет ракетные и артиллерийские стрельбы
15:18
Управделами президента РФ требует со строителя Приморского океанариума более 757 миллионов
15:14
В Якутске сгорело 4 человека
15:03
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -23°С
14:43
Все живое на Земле может быть уничтожено светодиодным освещением, - ученые
14:37
Во Владивостоке пройдет премьера пьесы "Прошлым летом в Чулимске"
14:26
В Приморье проиндексировали социальные выплаты и пособия
14:15
Японский премьер вновь посетит Владивосток
14:04
Ветераны Владивостока ведут уроки мужества Фото
13:59
Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин Фото
13:53
77 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлено во Владивостоке
13:42
В Приморье сгорел сарай
13:37
Правый руль не сдает своих позиций в Приморье
13:31
Хозяин цветочного павильона во Владивостоке чуть не лишился бизнеса Эксклюзив
13:29
Строителя Приморского океанариума оставили в СИЗО еще на 3 месяца Эксклюзив
13:26
В Приморье у жителя Китая изъяли кости тигра
13:20
УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей
13:16
Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача
13:14
Киберспортивный комментатор Sunrise Challenge: Меня критикуют — я лишь улыбаюсь
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4078 (17) от 07 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Свободу тротуару! И пешеходам
«Адмирал» пробил «Авангард». И уступил «Сибири»
Роботы решат проблемы фауны
Детям устроят экскурсию. В науку
Россияне разбирают Приморье гектарами
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Женщина зарезала свою мать во время застолья в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В понедельник, 6 февраля, в селе Малиново было обнаружено тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями в области грудной клетки и брюшной полости, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя дочь потерпевшей.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора, в ходе которой дочь причинила ножевые ранения своей матери и убила ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приамурье девять вагонов сошли с рельсов
15:43, 07 февраля 2017 В Приамурье девять вагонов сошли с рельсов

Пострадавших нет

В Якутске сгорело 4 человека
15:14, 07 февраля 2017 В Якутске сгорело 4 человека

Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем

В Приморье сгорел сарай
13:42, 07 февраля 2017 В Приморье сгорел сарай

Обстоятельства уточняются

УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей
13:20, 07 февраля 2017 УМВД Приморья: с начала года привлечены к ответственности более тысячи нетрезвых водителей

За прошедшую неделю "попались" 106 любителей пьяной езды

Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача
13:16, 07 февраля 2017 Неадекватный пациент психиатрической больницы Владивостока напал на врача

Пострадавшая находится в больнице

Приморский подросток угнал машину из автосервиса и разбил ее
13:03, 07 февраля 2017 Приморский подросток угнал машину из автосервиса и разбил ее

В ДТП пострадали четыре человека

В Приморье сгорел дом
12:25, 07 февраля 2017 В Приморье сгорел дом

Обстоятельства уточняются