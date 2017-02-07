Более 50 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъято в Приморье

В крае проходят рейдовые проверки

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Совместные рейдовые проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских Приморского края продолжаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Так, рейдовыми проверками охвачено 27 объектов розничной торговли края, в результате которых обнаружена незаконная реализация спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом более 55,4 литров.

В одном из магазинов, расположенном по в поселке Преображение, Лазовский район, осуществлялась реализация фармацевтического антисептического раствора для приготовления лекарственных форм в количестве 554 шт. емкостью 100 мл.

Находящаяся в незаконном обороте непищевая спиртосодержащая продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Ситуация продолжает находиться на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.