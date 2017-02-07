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Ученые выявили новое опасное побочное действие антибиотиков

Кишечная палочка стала устойчива к лекарству
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Группа британских ученых провела множество исследований, по результатам которых им удалось открыть новые свойства антибиотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Оказывается, как выяснили специалисты, эти препараты не всегда оказывают положительное действие на человеческий организм.  Чтобы придти к такому выводу ученые провели ряд экспериментов, в которых были задействованы кишечные палочки и препарат доксициклин, входящий в группу тетрациклинов и имеющий в своем составе антибиотик.

После воздействия данного вещества специалисты заметили, что бактерии резко начали увеличиваться в росте и их количество возросло в три раза. Кишечная палочка стала устойчива к антибиотику. При этом ускоренный рост бактерий не прекратился и после того, как препарат был извлечен из питательной среды.

Помимо этого исследователи заметили, что одноклеточные организмы начали мутировать в благоприятных для этого условиях под воздействием доксициклина. Некоторые устойчивые вирусы смогли «построить» свою ДНК в организме носителя и оставаться неактивными, передаваясь генетически из поколения в поколение.

Британские ученые также заявили, что это может передаваться из поколения в поколение, а проявиться в более благоприятных условиях. Учёные называют эти два варианта адаптации генетической уловкой. Но если учитывать её во время лечения, то опасных последствий можно избежать. Кроме того, учёные рекомендуют с осторожностью подходить к использованию антибиотиков, чтобы не навредить своему организму.

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