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Владивостокцам напомнили о том, что курить в постели нельзя

Частая причина возгораний - халатное отношение к правилам пожарной безопасности
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В целях стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями, а также повышения уровня противопожарной защиты объектов отдел надзорной деятельности и профилактической работы Первореченского района Владивостока обращает внимание жителей города на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews.

Самая распространенная причина возгораний в квартирах и домах – это, безусловно, халатное отношение их хозяев к правилам пожарной безопасности. Как оказалось, многие владивостокцы пренебрегают выключением электроприборов, в частности, обогревателей из сети, курят в квартирах, при этом некоторые умудряются даже заснуть с сигаретой во рту.

Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

Не используете неисправные электроприборы. Чтобы пожар не произошел в вашем доме, необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы: нельзя использовать приборы кустарного производства. Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов. Ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрические приборы без присмотра - это самая распространенная ситуация, когда возникают пожары.

Проверьте состояние печей. Чтобы в вашем доме не случилось пожара, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных печей. Помните, что основание печи следует выстилать кирпичом или керамической плиткой; перед топкой на деревянном или другом полу из горючих материалов обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров. Предтопочный лист должен быть без прогаров и повреждений. Регулярно (не реже 2-х раз в год) необходимо проводить чистку дымоходов. Не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе отопления. Помните, что нельзя оставлять без присмотра топящуюся печь, а также разжигать ее при помощи легко воспламеняющихся жидкостей.

При пожаре самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01», с сотового – «101».

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