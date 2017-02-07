Apple отзывает 90 тысяч iPhone 6s

Обнаружен дефект аккумулятора

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Apple отзывает 88,7 тысячи смартфонов iPhone 6s для замены аккумуляторов. Отзыву подлежат гаджеты, произведенные в Китае с сентября по октябрь 2015 года, передает Gulf News.

Об отзыве почти 9 десятков смартфонов стало известно после того, как Apple обратилась к Министерству экономики Объединенных Арабских Эмиратов с соответствующей информацией. В частности, узнать о том, подложит ли смартфон отзыву, можно узнать на сайте Apple.

Представитель эмиратского министерства Хашим аль-Нуайми рассказал, что речь идет о защите прав потребителей, а не о безопасности. Некоторые из владельцев iPhone 6s замечали, что их устройство может неожиданно отключиться при заряде около 40%.

Apple признала эту проблему еще в ноябре прошлого года. Тогда же была запущена программа бесплатной замены батареи. Однако не сообщалось то, сколько именно было выпущено iPhone 6s с дефектными аккумуляторами.