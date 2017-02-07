Средний размер пенсии россиян превысил 14 тысяч рублей

В ближайшие три года пенсия ветеранов войны превысит 40 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Как заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, в 2017 году после проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии россиян составляет более 14 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей», - отметил Дроздов.



Он также добавил, что средняя сумма несколько превышает 14 тыс. рублей. Дроздов подчеркнул, что это на 2,1% больше, чем инфляция.



По словам Дроздова, в ходе единовременной выплаты в январе деньги получили 43,5 млн человек. Ко всему, были проведены работы по индексации пенсий на 5,6%. Кроме того, изменен порядок ежемесячных денежных выплат льготникам, число которых составляет 15,6 млн человек, а размер индексации для них также составил 5,4%.



Глава Пенсионного фонда также сообщил, что в ближайшие три года пенсия ветеранов войны превысит 40 тысяч рублей.



«Хотел бы отметить, что исходя из бюджета на 2017-2019 гг., предусматривается дальнейший рост пенсий и увеличение более чем на тысячу рублей, а если говорить о таких категориях, как ветераны и участники войны, тут уже будет более 40 тысяч рублей для этих категорий», - сказал он.