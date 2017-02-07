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Кандидатов в Общественную палату Приморья отберет экспертная комиссия

Стартовал прием заявлений
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье начался прием заявок на участие в формировании второго состава Общественной палаты края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как сообщили в департаменте внутренней политики, заявки рассмотрит специальная экспертная комиссия.

«В ее состав входят депутаты Законодательного Собрания Приморья, руководители органов исполнительной власти и представители общественных организаций. Возглавляет рабочую группу вице-губернатор Игорь Степаненко», – отметили в ведомстве.

Напомним, согласно поправкам в краевой закон, второй состав Общественной палаты Приморья будет избран по следующим правилам: 10 человек выдвигаются Губернатором Приморского края, 10 – Законодательным Собранием и еще 10 в ходе рейтингового голосования.

Кандидаты также будут избираться из числа участников регионального проекта «Кадровый резерв Губернатора Приморского края». С декабря 2015 года одним из его направлений стал резерв для Общественной палаты региона.

Правом на выдвижение кандидатов обладают и общественные некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Приморского края, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет.

Заявки на участие принимаются в департаменте внутренней политики по адресу город Владивосток, ул. Светланская, 22, к.612.

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