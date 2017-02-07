10 февраля завершается набор во владивостокскую Школу волонтеров

Школа волонтеров будет работать на базе молодежного клуба МРЦ "Антресоль"

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

10 февраля завершается набор владивостокцев в возрасте от 14 до 30 лет в бесплатную Школу волонтеров МКУ «Молодежный ресурсный центр», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Чтобы принять участие в образовательном проекте, необходимо отправить заявку (бланк прилагается) на эл. почту skrobova.ksenia@yandex.ru.

Школа волонтеров будет работать на базе молодежного клуба МРЦ "Антресоль" (Океанский проспект, 99-76) с 20 февраля по 18 марта. Преподавать будут волонтеры, работавшие на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2014 году в Сочи, на крупных международных мероприятиях во Владивостоке. После окончания обучения выпускники получат сертификаты, подтверждающие прохождение курсов.

Телефон для справок: +7 (423) 222-22-94, Ксения Харлан, начальник отдела проектов и программ МКУ «Молодежный ресурсный центр».