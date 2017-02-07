Лауреат премии «Эмми» проведет в библиотеке «Бук» режиссерский мастер-класс

Вход свободный

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 11 февраля, в 16 часов лауреат премии «Эмми» режиссер-документалист из США Кристофер Бивер проведет в библиотеки «БУК» мастер-класс «Видеть через объектив».

Мастер-класс будет ориентирован на практические знания. Кристофер расскажет, как создавать документальные работы, даже если вы никогда и нигде этому не учились. Кроме того, режиссер поделится мастерством съемки документальных фильмов на камеру смартфонов.

Мастер-класс будет длиться три часа: три части по 45 минут с двумя 15-минутными перерывами. Мероприятие будет состоять из следующих частей:

Презентация Кристофера Бивера о технике видеосъемки на смартфон и другие непрофессиональные видеокамеры. Объяснение материала пройдет на основе примеров от первых съемок в истории кино до кадров, снятых и использованных режиссером в своих документальных фильмах;

Участники отправятся на практическую съемку под руководством преподавателя. Попробовать себя в качестве документалистов можно будет на улицах города или прямо в библиотеке;

После этого пройдет демонстрация и разбор материала, отснятого участниками мастер-класса.

Отметим, режиссер и продюсер прибыл во Владивосток чтобы показать одну из своих последних работ – фильм об окружающей среде «В погоне за нулем» (который пройдет 9 февраля в 19 часов в малом зале кинотеатра «Океан», вход свободный).

Для справки. Кристофер Бивер (Сhristopher Beaver) снимает и продюссирует документальные картины о проблемах окружающей среды. Его фильм «Темный круг» (Dark Circle) был удостоен национальной премии «Эмми», фильм «Истории Сан-Хоакина» (Tales of the San Joaquin: A River Journey) был номинирован на премию «Pare Lorentz» Международной ассоциации документального кино. Кристофер Бивер занимается активной преподавательской деятельностью. Он проводил мастер-классы для студентов университета Калифорнии в Беркли, университета Калифорнии в Санта-Круз, Академии искусств в Сан-Франциско. Год назад американский режиссер приезжал в Москву и провел мастер-класс для студентов ВГИК им. Герасимова. На своих лекциях он обучает студентов правилам съемки документального кино.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих посетить полезный мастер-класс американского режиссера- документалиста.