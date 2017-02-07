Отопительный сезон во Владивостоке проходит под контролем городских властей

Неполадки устраняются в нормативные сроки.

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Текущий отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Объекты социальной сферы и жилого фонда обеспечены стабильным теплоснабжением. Без сбоев поставляется топливо на котельные города, включая островные территории.

Единой дежурно-диспетчерской службой города Владивостока ведется ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций вопросы оперативно прорабатываются с эксплуатирующими организациями для их устранения.

Так, за последние две недели локальные порывы на тепловых сетях были обнаружены в краевом центре по улицам – Ладыгина, Кузнецова, Шепеткова, Окатовая, Героев-тихоокеанцев, Никифорова и некоторых других. Благодаря работе аварийно-восстановительных бригад неполадки устранены в нормативные сроки.

Напомним: в городе на случай возникновения внештатных ситуаций сформированы аварийные бригады, укомплектованные необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: +7 (423) 245-78-42.

«Во Владивостоке насчитывается свыше 3 300 многоквартирных домов, подача тепла осуществляется во все многоэтажки. Более чем 400 объектов соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения и культуры – также бесперебойно получают тепло, как и предприятия, административные и коммерческие здания», - рассказали в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города.