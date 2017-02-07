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В Якутске сгорело 4 человека

Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В Якутске сегодня ночью произошел сильный пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СРЦ. После его тушения в частном заброшенном доме были обнаружены тела четырех человек.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По данным следователей, на месте происшествия обнаружены тела трех мужчин и женщины. В свою очередь очевидцы произошедшего заявили, что в строении проживали лица без определенного места жительства.

По предварительным данным, возгорание произошло вследствие неосторожного обращение с огнем.

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