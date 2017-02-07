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Общество

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -23°С

Во Владивостоке осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки погода в Приморье была без осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Однако температура воздуха понизилась на 2-8 градусов.

Ночью похолодание продолжилась, столбики термометром опустились на 4-13 градусов. К утру температура воздуха составила -15… -28°С.

Вчера, 6 февраля, во Владивостоке временами пролетали снежинки, температура воздуха в приморской столице составила -4…-6°С, ночью: -13°С.

Сегодня, 7 февраля, в крае существенных осадков не ожидается. На отдельных участках побережья сохраняется сильный ветер. Температура воздуха понизится еще на 1–3 градуса.

Во Владивостоке сегодня солнечная, без осадков погода, сильный ветер. В первой половине дня температура воздуха сохранялась около −10…−12 °С. После обеда воздух прогреется до −5…−7 °С.

Предстоящей ночью воздух в Приморье будет выхолаживаться до −16…−23 °С, в горных районах до −31 °С, на побережье −8…−13 °С. Дневной фон температуры воздуха −7…−14 °С, на побережье 0…−6 °С. Существенных осадков не ожидается.

Во Владивостоке малооблачная погода, без осадков. Ветер ослабеет. Температура воздуха понизится к утру до −10…−12 °С, днем максимальная температура −4…−6 °С.

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