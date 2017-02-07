Все живое на Земле может быть уничтожено светодиодным освещением, - ученые

У испытуемых наблюдалась медленность

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования, что светодиодное освещение негативно влияет на окружающий мир и в итоге может уничтожить все живое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Специалисты провели исследование, добровольцами в котором стали пауки. Для них в ночное время включали светодиодное освещение. Результат показал, что этот свет негативно влияет на их жизнь. Во время работы ламп у пауков наблюдалась медленность, что сказывается на их охоте.

Таким образом, когда пространство с пауками озарял дневной свет их жизнедеятельность восстанавливалась, что говорит о негативном влиянии светодиодных ламп. Кроме того, специалисты доказали, что светодиоды негативно влияют на растения. Использование данного вида освещения, в конечном счете, может привести к масштабным проблемам. В данный момент ученые работают над созданием альтернативы светодиодному освещению, которое не будет уступать по экономическим показателям, и не будет оказывать пагубного влияния на животный и растительный мир.