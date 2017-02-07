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Спорт

Во Владивостоке состоялся флешмоб из людей и машин

Участниками стали более 150 человек
Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами
Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялся необычный флешмоб, организованный участниками группы «ДПС-Контроль» с целью привлечь внимание жителей города к спортивной команде «Адреналин», сообщает корреспондент Vladnews. Во флешмобе приняли участие более 150 человек, которые выстроились в две фигуры: в форме букв «А» и «ВЛ», а также создали рисунок из машин в виде сердца со стрелой. 

Спортсменки команды «Адреналин» приготовили с родителями вкусные лакомства, а также сделали поделки своими руками.

Детская юношеская команда «Адреналин» состоит из 14 девочек от 7 до 11 лет, которые занимаются таким видом спорта, как черлидинг. Спорт, сочетающий в себе элементы гимнастики, акробатики, аэробики и танцев.

Команда была создана два года назад, но, несмотря на небольшой возраст коллектива, спортсменки несколько раз выступали на всероссийских первенствах, успешно представляя Приморский край. В прошлом году команда завоевала почетное третье место и была приглашена на европейские соревнования, на которые из-за отсутствия финансовой поддержки не поехала. Родители не смогли собрать необходимую сумму для поездки за границу, а Федерация черлидинга отказала в финансовой помощи.

С 21 по 26 февраля в Москве состоятся всероссийские соревнования. Родители спортсменок пытаются найти средства, чтобы у их детей появилась возможность защитить честь Приморья на соревнованиях в Москве. Все средства, которые были собраны во время флеш-моба, пойдут на поездку команды в Москву. Но этих денег недостаточно, поэтому родители юных спортсменок будут рады принять любую спонсорскую помощь, чтобы осуществить мечту своих детей: выступить на всероссийских соревнованиях, защищая честь Приморского края.

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