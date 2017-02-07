Лунный календарь свадеб: Благоприятные дни для торжества и венчания в 2017 году

Идеальный год для создания семьи

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания в 2017 году поможет выбрать специальный календарь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Уже давно известно, что не каждый день подходит для создания семьи. Год, месяц и дата бракосочетания влияют на то, как будут складываться отношения в семейной паре. Существуют календари, которые позволяют выбрать правильный день для свадьбы в 2017 году.

Благоприятные дни для свадьбы в 2017 году – советы астролога

2017 год – год Огненного Петуха по Китайскому календарю. Астрологи отмечают, что этот год подходит для создания семьи. Астрологи отмечают, что в семьях, которые создавались в год Петуха, будет царить порядок, любовь, верность и взаимоуважения. По словам астрологов, самым неподходящим днем для вступления в брак является вторник. Лучше всего заключать браки в пятницу, поскольку этот день подвластен Венере. Также крепкие семьи будут у тех, кто решил вступить в брак в понедельник и среду. Субботу и воскресенье чаще в России выбирают для свадеб. И эти дни, отмечают астрологи, также походят для создания семьи.

Благоприятные дни для проведения свадьбы в 2017 году по церковному календарю

Следует отметить, что по православным традициям венчания не проходят в четверг и субботу. Также по церковному календарю нельзя праздновать свадьбу в дни поста, а также накануне и в дни больших праздников – Рождество Христово, Пасху, Троицу, Вербное Воскресенье. Нельзя вступать в брак и в дни памяти усопших.

Если принять во внимание эти правила, то можно сделать вывод, что в 2017 году нельзя венчаться в:

Пасхальный или Великий пост (с 27 февраля по 15 апреля, кроме 7 и 9 апреля);

Успенский пост – с 14 по 27 августа (кроме 19 августа);

Петров пост – с 12 июня по 11 июля (кроме 7 и 12 июля);

Рождественский пост – с 27 ноября по 6 января.

Благоприятными для венчания являются 8 мая, период с 20 января по 7 марта, кроме дней постов.

Лунный календарь свадеб в 2017 году

То, что Луна влияет на многие процессы, происходящие на Земле, уже давно доказано. Астрологи также рекомендуют планировать дату свадьбы с учетом лунного календаря.

Благоприятные дни свадьбы в 2017 году по Лунному календарю:

1, 8, 29 января

3, 5, 10 февраля

3, 10, 31 марта

2, 10, 28 апреля

1,7, 8 мая

4, 9, 30 июня

7, 28, 30 июля

2, 25, 27 августа

3, 4, 22 сентября

1,2, 29 октября

3, 20, 24 ноября

1, 22, 24 декабря