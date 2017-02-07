Строителя Приморского океанариума оставили в СИЗО еще на 3 месяца

Андрей Поплавский ждет решения уже больше 2 лет

Владивосток, вторник, 07 февраля , РИА Vladnews.

Фрунзенский районный суд Владивостока оставил строителя Приморского океанариума Андрея Поплавского в СИЗО до 12 мая 2017 года. Как сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, суд не прислушался не только к доводам защиты о состоянии здоровья Поплавского, но и к решению Европейского суда по правам человека об изменении для него меры пресечения. Таким образом, Поплавский останется в СИЗО, в котором находится с ноября 2014 года, еще на три месяца.

Напомним, 6 февраля слушания по делу о строительстве Приморского океанариума продолжились после длительного перерыва. Защита экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента России Андрея Поплавского заявила ходатайство о направлении материалов дела на доследование. Адвокаты считают, что нарушен ряд статей Уголовно-процессуального кодекса РФ; в частности, не определены место и время вменяемого Поплавскому преступления, не определен ущерб, отсутствует второй потерпевший.

Решение по этому ходатайству судом будет вынесено позднее, позиция стороны обвинения, как ожидается, будет озвучена 15 февраля.

Как ранее сообщало РИА VladNews, скандальное дело Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард следствие ищет уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания многократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому неоднократно продлевали пребывание в СИЗО.